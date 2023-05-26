Игорь Угольников: «Мы должны вместе консолидироваться всей нашей нацией»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 289 0

Игорь Угольников обозначил важность сплоченности общества

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Искусство, отражающее патриотические настроения, очень важно в наши дни.

Игорь Угольников обозначил важность сплоченности общества сейчас. Своими мыслями по поводу веяниями искусства в настоящее время режиссер и актер эксклюзивно поделился с корреспондентом 5-tv.ru на специальном показе выставки Василия Нестеренко «Мы — русские, с нами Бог!».

«Несколько дней назад наш президент сказал о том, что сейчас необычайная консолидация общества в нашей стране. И мы это чувствуем не только когда общаемся с друг другом, смотрим телевизор, воспринимаем все новости, но и когда мы встречаемся с таким большим настоящим искусством. И вглядываясь в эти работы, мы вглядываемся в лица и наших современников, и наших предков. Все это связано теперь как никогда», — отметил режиссер.

По словам Угольникова, фильмы, постановки, живописные произведения, направленные на поддержание патриотизма, обладают особой значимостью. С помощью искусства можно передать не только мощь и отвагу русского народа, но и всю боль, через которую проходят солдаты. И выставка Василия Нестеренко тому пример.

«Это монументальное искусство, в котором очень много эмоций, очень много истинных чувств. И самое главное, в этом есть истинный, настоящий и так необходимый сейчас патриотизм», — поделился своими мыслями режиссер.

В столичном «Манеже» прошел специальный показ выставки народного художника России Василия Нестеренко «Мы — русские, с нами Бог!». На экспозиции представлены российские пейзажи, портреты исторических личностей, часть работ пронизана духовными мотивами. Отдельные картины посвящены подвигам солдат в Первой мировой войне и Великой Отечественной, а в центре выставки представлены работы, отражающие сегодняшние события. На показ приехали участники Специальной военной операции, которые сейчас лечатся после полученных ранений.

Ранее 5-tv.ru писал, что объединяет Звездный городок и Донбасс.

Тема:
Спецоперация
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