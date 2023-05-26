Стреляли из НIМАRS: корреспондент «Известий» показал последствия атаки ВСУ на Донецк

Пробивший перекрытия снаряд взорвался на первом этаже института.

Журналисты «Известий» попали под обстрел в Донецке во время съемок в здании научно-исследовательского института.

Снаряд, выпущенный украинскими боевиками из американской системы HIMARS, пробил перекрытия и разорвался на первом этаже. В результате происшествия погиб один человек.

Рвутся снаряды и в других районах города — рядом с торговым центром и детской площадкой. Корреспондент Валентин Трушнин показал последствия очередной безжалостной атаки ВСУ против мирных людей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ нашли эффективный метод борьбы с американскими HIMARS.