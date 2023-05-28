Карета «скорой помощи» попала под артобстрел ВСУ в Херсонской области

В городе Алешки Херсонской области карета «скорой помощи» попала под обстрел артиллерии ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Прим. ред).

Председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале сообщил, что украинские боевики намеренно целились и стреляли по врачам. Сами медики смогли спрятаться в подвале, пострадавших не было среди людей. Но вот машину «скорой помощи» покрыло сплошь дырами, по итогу она загорелась.

«Рискуя собой, фельдшер и водитель начали тушить пожар и спасли новую машину», — рассказал Алексеенко.

Он также выразил слова благодарности врачам, отметил их мужественность и пообещал, что их представит медиков к наградам, а служебный автомобиль восстановят.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ обстреляли Донецк десятью ракетами.