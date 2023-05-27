ВСУ обстреляли Донецк десятью ракетами из РСЗО

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Данные о повреждениях и пострадавших уточняются.

ВСУ обстреляли Донецк десятью ракетами из РСЗО

Фото: Спринчак Валентин / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Утром 27 мая в 09:30 по местному времени Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Кировский район Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В публикации отмечается по городу было выпущено 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Данные о повреждениях и пострадавших уточняются.

Также в то же время был зафиксирован обстрел Ясиноватой. По ней было выпущено пять снарядов натовского калибра 155 мм.

ВСУ ударили по «Азовстали» в Мариуполе британскими ракетами Storm Shadow

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с февраля 2022 года Украина обстреляла объекты военной, пограничной, транспортной и энергетической инфраструктуры в приграничных регионах России более двух тысяч раз.

Тема:
Спецоперация
27 мая
Стальные монстры рвут боевиков Зеленского: лучшее видео из зоны СВО за день
27 мая
Российские бойцы сорвали попытку прорыва ДРГ через линию фронта
27 мая
ВСУ ударили по «Азовстали» в Мариуполе британскими ракетами Storm Shadow
26 мая
Боевики ВСУ выпустили в сторону Мариуполя дальнобойные ракеты
26 мая
Стреляли из НIМАRS: корреспондент «Известий» показал последствия атаки ВСУ на Донецк
26 мая
Лавров поблагодарил Пекин за взвешенную позицию по Украине
26 мая
В КНР призвали добиться прекращения огня на Украине
26 мая
За стойкость и волю: группа «123 полк» из Луганска стала лауреатом премии RU.TV
26 мая
Игорь Угольников: «Мы должны вместе консолидироваться всей нашей нацией»
26 мая
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по местам хранения боеприпасов ВСУ
+14° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.97
-0.01 85.92
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:58
ВСУ обстреляли Донецк десятью ракетами из РСЗО
10:45
Звал во все фильмы и бросил: почему распался союз Хелен Бонэм Картер и Тима Бертона
10:29
FAZ: Украина запросила у Германии ракеты Taurus с дальностью полета 500 км
10:15
Жена Байдена опозорилась в Вашингтоне во время пафосной речи
10:04
Эксперт раскрыла эффективный способ избавления от жары
10:00
Стальные монстры рвут боевиков Зеленского: лучшее видео из зоны СВО за день

Сейчас читают

С хлеба на квас перебивается: скромница Погребняк выживает на полтора миллиона в месяц
Обман времени: можно ли омолодиться при помощи переливания крови
Первый бас-гитарист The Beatles умер на 82-м году жизни
Нобелевский лауреат, плейбой, челночный дипломат: Генри Киссинджеру — 100 лет

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023