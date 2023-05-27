ВСУ обстреляли Донецк десятью ракетами из РСЗО

Утром 27 мая в 09:30 по местному времени Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Кировский район Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В публикации отмечается по городу было выпущено 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Данные о повреждениях и пострадавших уточняются.

Также в то же время был зафиксирован обстрел Ясиноватой. По ней было выпущено пять снарядов натовского калибра 155 мм.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с февраля 2022 года Украина обстреляла объекты военной, пограничной, транспортной и энергетической инфраструктуры в приграничных регионах России более двух тысяч раз.