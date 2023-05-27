ВСУ обстреляли Донецк десятью ракетами из РСЗО

Данные о повреждениях и пострадавших уточняются.
Фото: Спринчак Валентин / ТАСС
Утром 27 мая в 09:30 по местному времени Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Кировский район Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В публикации отмечается по городу было выпущено 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Данные о повреждениях и пострадавших уточняются.
Также в то же время был зафиксирован обстрел Ясиноватой. По ней было выпущено пять снарядов натовского калибра 155 мм.
ВСУ ударили по «Азовстали» в Мариуполе британскими ракетами Storm Shadow
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что с февраля 2022 года Украина обстреляла объекты военной, пограничной, транспортной и энергетической инфраструктуры в приграничных регионах России более двух тысяч раз.
- 27 мая
- Стальные монстры рвут боевиков Зеленского: лучшее видео из зоны СВО за день
- 27 мая
- Российские бойцы сорвали попытку прорыва ДРГ через линию фронта
- 27 мая
- ВСУ ударили по «Азовстали» в Мариуполе британскими ракетами Storm Shadow
- 26 мая
- Боевики ВСУ выпустили в сторону Мариуполя дальнобойные ракеты
- 26 мая
- Стреляли из НIМАRS: корреспондент «Известий» показал последствия атаки ВСУ на Донецк
- 26 мая
- Лавров поблагодарил Пекин за взвешенную позицию по Украине
- 26 мая
- В КНР призвали добиться прекращения огня на Украине
- 26 мая
- За стойкость и волю: группа «123 полк» из Луганска стала лауреатом премии RU.TV
- 26 мая
- Игорь Угольников: «Мы должны вместе консолидироваться всей нашей нацией»
- 26 мая
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по местам хранения боеприпасов ВСУ
Читайте также
88%
-0.01 85.92
0.04
Нашли ошибку?