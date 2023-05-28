Разведка ВСУ не сможет засечь: как на передовой работают расчеты «Тюльпанов»

За небольшой город воюют с 2014 года. Как обстоит ситуация в районе Маринки — в репортаже с передовой.

Для этого в плане СВО нужно лишь одно условие — нужно победить на поле боя. Подробнее о ситуации на передовой — в репортаже корреспондента «Известий» Станислава Григорьева.

В Марьинке под Донецком — теперь новый Артемовск, он же Бахмут. За небольшой город воюют с 2014 года. И, похоже, настала решающая битва. Мы почти что на линии соприкосновения, вместе с расчетом сверхмощного миномета.

240 миллиметров — калибр. 140 килограммов — снаряд. Когда все средства выкурить врага из укрытий испробованы, остается только авиация и он — «Тюльпан». Миномет, стреляющий чудовищными по силе снарядами.

«Мина „3Ф2“, в простонародье называемая „Дельфин“. Дальность ее полета — до девяти километров», — показывает снаряд военнослужащий с позывным «Связист».

Под контролем украинской армии осталась лишь небольшая часть Марьинки. Она превращена в настоящую крепость. «Тюльпанами» укрытия ровняют с землей. А заодно — огневые точки и наблюдательные пункты.

Чтобы ударить по Марьинке, «Тюльпан» долго прячется в лесу, ждет команды от корректировщиков с беспилотниками. Наконец, такое «добро» получено, и брутальная машина выползает на огневую позицию. Вокруг все и так уже грохочет от выстрелов многочисленных орудий. Но командир расчета говорит: «Тюльпану» это только поможет. Разведка ВСУ не сможет засечь его.

«Товарищи, которые стоят намного дальше нас, они выпускают снаряд, и мы как раз под их шум, чтобы их РЛСки не могли засекать, запутывались, они выпустили и через секунду стреляем мы, то есть шум друг на друга накладывается и непонятно откуда стреляют», — объясняет старший офицер батареи с позывным «Красный».

Впрочем, в бою ситуация меняется стремительно, и мы тут же об этом узнаем. Вражеский беспилотник завис над «Тюльпаном». Машина немедленно сворачивается и уходит с позиции.

За каждым «Тюльпаном» ведется настоящая охота. После первого же выстрела по нему начинает работать вся вражеская артиллерия, какая есть в округе. Впрочем, в этот раз ВСУ не успели отреагировать. А миномет-монстр, выждав время, вернулся и довершил начатое. Закинул мины на позиции противника. Причем последние две — вот они — корректировались по лазерному лучу уже с нашего беспилотника. Снаряд называется «Смельчак». Под стать тем людям, которые сейчас рискуют сражаться в Марьинке.