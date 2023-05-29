Бойцы группировки «Юг» отразили две атаки диверсионно-штурмовых групп ВСУ

Украинские боевики планировали прорыв на александро-артемовском и авдеевском направлениях.
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Российские военные из подразделений группировки «Юг» отразили две атаки украинских диверсионно-штурмовых групп. Об этом в интервью РИА Новостей заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
«Подразделениями группировки отражены две атаки диверсионно-штурмовых групп противника на александро-артемовском и авдеевском направлениях», — заявил военный.
Отмечается, что артиллеристы нанесли удары по пункту временной дислокации батальона 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Верхнекаменского. Кроме того, были поражены склады боеприпасов в районе Белогоровки и Орехово-Васильевки. Также экипаж «Солнцепека» нанес удар по скоплению живой силы 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Астафьев добавил, что были также уничтожены две САУ 2С1 «Гвоздика».
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходит подготовка бойцов группировки «Юг». Тренировки максимально приближены к реальным боевым действиям.
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