Пушилин: в России нужны книги с объективным взглядом на историю Украины и СВО

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Алексей Панков
Алексей Панков 20 0

Врио ДНР ужаснулся от найденной в Артемовске литературы.

Пушилин: в России нужны книги с объективным взглядом на историю Украины и СВО

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Тема:
Спецоперация

В России необходимо нарастить выпуск книг, которые давали бы объективный и грамотный взгляд на новейшую украинскую историю и борьбу с неонацизмом на ее территории. Таким мнением поделился врио главы ДНР Денис Пушилин, сообщает ИА SM-News.

Отмечается, что Пушилин был в ужасе от обнаруженной в Артемовске украинской литературы. При этом он подчеркнул, что его сложно поразить после книг, найденных в Мариуполе.

«Что хочу подчеркнуть, там проводится все же очень выверенная работа. Причем они на Советский Союз ругаются, но я вижу там такие элементы: в каждом административном здании, в каждом ведомстве есть определенный набор книг. Я даже немного с собой взял. На „подарки“, трофеи», — заявил Пушилин.

Врио главы ДНР уверен, что нельзя допустить распространения фейковой информации об истории Украинской ССР и СВО. По его словам, после окончания текущего кризиса его истинные причины через несколько лет перестанут быть очевидны.

«Но наша задача: чтобы и последующие поколения могли понимать объективную картину. Чтобы не было никаких искажений, которые мы видим сейчас и про Великую Отечественную войну. Попытки разных либералов и прочих», — заключил Пушилин.

Пушилин: Артемовск будет восстановлен

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пик тревожности на флангах Артемовска уже прошел. Однако Киев еще может подтягивать в пригород резервы.

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