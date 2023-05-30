Боррель заявил, что Россия не пойдет на переговоры без победы в СВО

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Боррель: Россия не настроена на переговоры без победы в спецоперации

Фото, видео: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

ЕС, подчеркнул дипломат, старается не допустить этого.

Россия не пойдет на переговоры по Украине, если не победит. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель во время экспертного форума в Барселоне.

Он отметил, что Москва настроена выиграть, однако Брюссель всеми силами пытается этого не допустить. Поэтому Евросоюз продолжит наращивать военную поддержку Киева.

В скором времени объединение планирует начать поставлять Украине истребители F-16. ВСУ также обещаны системы ПВО и тяжелая техника.

Ради этого ЕС даже увеличил фонд военной поддержки на 3,5 миллиарда евро. При этом сама обороноспособность Европы находится на грани.

Странам катастрофически не хватает вооружения, о чем ранее заявлял сам Боррель. Глава евродипломатии призвал после окончания конфликта на Украине разработать новую систему европейской безопасности.

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