Боррель заявил, что Россия не пойдет на переговоры без победы в СВО
Боррель: Россия не настроена на переговоры без победы в спецоперации
Фото, видео: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai
ЕС, подчеркнул дипломат, старается не допустить этого.
Россия не пойдет на переговоры по Украине, если не победит. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель во время экспертного форума в Барселоне.
Он отметил, что Москва настроена выиграть, однако Брюссель всеми силами пытается этого не допустить. Поэтому Евросоюз продолжит наращивать военную поддержку Киева.
В скором времени объединение планирует начать поставлять Украине истребители F-16. ВСУ также обещаны системы ПВО и тяжелая техника.
Ради этого ЕС даже увеличил фонд военной поддержки на 3,5 миллиарда евро. При этом сама обороноспособность Европы находится на грани.
Странам катастрофически не хватает вооружения, о чем ранее заявлял сам Боррель. Глава евродипломатии призвал после окончания конфликта на Украине разработать новую систему европейской безопасности.
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