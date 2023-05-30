«Максимально оперативно»: политолог оценила работу спецслужб в ходе атаки дронов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 29 0

Политолог Елисеева: ПВО и спецслужбы максимально оперативно отреагировали на атаку дронов

Фото, видео: 5-tv.ru; Telegram / Наталия Елисеева

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Действия украинской стороны по нападению на Москву можно однозначно характеризовать как террористические.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) и экстренные службы Москвы в ходе утренней атаки дронов отработали максимально оперативно и слаженно. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказала политолог Наталия Елисеева.

«Если характеризовать ситуацию в целом, то московские власти, спецслужбы и ПВО максимально оперативно отреагировали на ситуацию. Потому что огромное количество роликов в соцсетях, где видна их работа, видно, что идет точечное сбивание беспилотников на подлете», — отметила она.

По мнению политолога, главный вопрос, который требует срочного ответа, — откуда запускали беспилотники, с учетом того, что зафиксировали их уже непосредственно на подлете к столице. Комментируя действия украинской стороны, Елисеева однозначно назвала их террористическими.

«Все, что делает Украина по отношению к своим гражданам, жителям новых российских территорий и остальной России, — это все можно охарактеризовать исключительно как действия государства-террориста. Украина намеренно пытается бить не по инфраструктуре, а по жилым объектам. Это все идет целенаправленно — попытка задеть именно жилые объекты, где проживают граждане», — подчеркнула Елисеева.

Утром во вторник в ряде районов Москвы произошла атака БПЛА. Несколько зданий получили несерьезные повреждения. По данным Минобороны, в столице и области были сбиты все участвующие в нападении дроны — всего их было восемь.

Три аппарата были выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы — БПЛА отклонились от курса и потеряли управление. Остальные пять беспилотников сбили в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С».

после того, как Россия нанесла высокоточные удары по военной инфраструктуре киевских формирований, глава украинской разведки Кирилл Буданов пригрозил отомстить. Он пообещал, что россияне скоро пожалеют и ответ не заставит себя долго ждать. На возмездие намекал и мэр Киева Виталий Кличко. В интервью местному телеканалу он задал вопрос: «Почему жители Москвы могут спать спокойно?» Это высказывание было адресовано главнокомандующему ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, москвичи начинают возвращаться в свои дома после атаки БПЛА.

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