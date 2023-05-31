Минобороны РФ: самые ожесточенные бои ведутся в Авдеевке

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

В ведомстве отчитались об успехах армии за прошедшие сутки.

Минобороны РФ: самые ожесточенные бои ведутся в Авдеевке

Фото: Тришин Николай / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

На донецком направлении наиболее ожесточенные бои ведутся в районе населенного пункта Авдеевка. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«За прошедшие сутки противник был выбит с занимаемых позиций на ряде участков в районах населенных пунктов Красногоровка и Ясиноватая Донецкой народной республики», — говорит Конашенков.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Минобороны заявили об уничтожении пунктов принятия решений на Украине.

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