Минобороны РФ: самые ожесточенные бои ведутся в Авдеевке

В ведомстве отчитались об успехах армии за прошедшие сутки.
Фото: Тришин Николай / ТАСС
На донецком направлении наиболее ожесточенные бои ведутся в районе населенного пункта Авдеевка. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«За прошедшие сутки противник был выбит с занимаемых позиций на ряде участков в районах населенных пунктов Красногоровка и Ясиноватая Донецкой народной республики», — говорит Конашенков.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Минобороны заявили об уничтожении пунктов принятия решений на Украине.
- 31 мая
- ВСУ лишились последнего боевого корабля после высокоточного удара ВКС РФ
- 31 мая
- ВС РФ уничтожили украинский корабль «Юрий Олефиренко» в порту Одессы
- 31 мая
- Ни для кого не секрет: как Украина создает угрозу катастрофы на Запорожской АЭС
- 31 мая
- Мишустин: предприятия ОПК многократно увеличили выпуск продукции для нужд СВО
- 31 мая
- Число погибших при обстреле Карпат в ЛНР возросло до пяти человек
- 31 мая
- Владимир Машков передал оборудование и реквизит для Донецкой Муздрамы
- 31 мая
- Четыре человека погибли при обстреле ВСУ птицефабрики в ЛНР
- 31 мая
- Расчеты «Град» разносят позиции ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
- 31 мая
- Посеять панику: зачем ВСУ устроили атаку беспилотниками на Москву
- 31 мая
- Пушилин утвердил медаль «За освобождение Артемовска»
Читайте также
93%
0.63 86.51
0.61
Нашли ошибку?