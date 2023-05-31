«Никакого осуждения»: в Кремле прокомментировали реакцию США на атаку дронов в Москве

Что Россия хотела бы услышать от Запада?

В реакции США на атаку беспилотных летательных аппаратов на Москву не было слов осуждения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы видели реакцию и из Лондона, и из Вашингтона. Фиксировали для себя в очередной раз отсутствие какого-либо обсуждения. Мы конечно предпочли бы услышать хоть какие-то слова осуждения. Никакого осуждения там не было», — говорит Песков.

Также он добавил, что специальная военная операция продолжается и стоит прислушаться к словам президента России, который заявил о том, что нашу страну хотят спровоцировать.

Утром во вторник, 30 мая, в нескольких районах Москвы была зафиксирована атака БПЛА. Мэр города Сергей Собянин отметил, что никто серьезно не пострадал. Также ряд зданий получили незначительные повреждения. Ситуация после атаки находится на контроле властей Москвы, а также Генпрокуратуры.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в ООН осудили атаки БПЛА на Москву.