САУ «Акация» громит позиции ВСУ: лучшее видео из зоны СВО

Вооружение российской армии ежедневно подтверждает свою исключительную эффективность в ходе спецоперации.

Минобороны РФ опубликовало новые кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

На первых кадрах — боевая работа экипажей ТОС-1А «Солнцепек». Тяжелые огнеметные системы работают в зоне СВО с ее самого начала. Они применяются для уничтожения укрепленных долговременных опорных пунктов и позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также «Солнцепеки» предназначены для огневой поддержки пехоты и танков, поражения открытых и закрытых огневых позиций и вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств противника.

На следующих кадрах показана уже боевая работа расчетов самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация», выполняющих огневые задачи по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций ВСУ.







