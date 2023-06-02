САУ «Акация» громит позиции ВСУ: лучшее видео из зоны СВО

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 1 056 0

Минобороны РФ показало кадры работы расчетов САУ «Акация» в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Вооружение российской армии ежедневно подтверждает свою исключительную эффективность в ходе спецоперации.

Минобороны РФ опубликовало новые кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

На первых кадрах — боевая работа экипажей ТОС-1А «Солнцепек». Тяжелые огнеметные системы работают в зоне СВО с ее самого начала. Они применяются для уничтожения укрепленных долговременных опорных пунктов и позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также «Солнцепеки» предназначены для огневой поддержки пехоты и танков, поражения открытых и закрытых огневых позиций и вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств противника.

На следующих кадрах показана уже боевая работа расчетов самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация», выполняющих огневые задачи по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций ВСУ.




Тема:
Спецоперация
1 июн
Минобороны раскрыло подробности попытки украинских боевиков атаковать Шебекино
1 июн
Владимир Путин позвонил главе Шебекинского городского округа Жданову
1 июн
Что происходит в Шебекино после крупной атаки Украины: хронология событий
1 июн
Песков: Путин провел беседу с главой спецназа «Ахмат» Алаудиновым
1 июн
Командир танкового полка раскрыл подробности личного разговора с Путиным о Марьинке
1 июн
«Началось»: премьер Польши раскрыл сроки контрнаступления Украины
1 июн
Командир «Ахмата» Алаудинов заявил об освобождении Марьинки примерно на 70%
1 июн
«Мирные люди»: врач белгородской больницы рассказал о помощи раненным при обстреле ВСУ
1 июн
В Херсонской области заявили о пресечении попыток Украины выкрасть детей
1 июн
Мэр Харькова сообщил о повреждении промышленного объекта в городе
+11° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.97
-0.02 86.58
0.08
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 12 июня

Последние новости

6:27
Похудеть без голода: самые рабочие лайфхаки от диетолога
6:23
Союзники садовода: какая польза от птиц на даче
6:13
Костюмы и фотографии: Диане Гурцкая отдали личные вещи из рабочего кабинета Кучеренко
6:00
САУ «Акация» громит позиции ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
5:41
«Карма существует»: Инстасамка об уклоняющихся от уплаты налогов блогерах
5:26
Жена Петросяна показала подросшего сына

Сейчас читают

"Деньги зарабатываю сама": откровения Бледанс о жизни после развода
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака
Третий ребенок? Агата Муцениеце шокировала фанатов заметно округлившимся животом
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023