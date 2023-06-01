Владимир Путин позвонил главе Шебекинского городского округа Жданову

По итогам телефонного разговора российский лидер дал необходимые поручения.
Фото: Никольский Алексей / ТАСС
Президент России Владимир Путин созвонился с главой Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Да. Такой телефонный разговор тоже имел место. Необходимые поручения по итогам разговора даны», — заявил Песков ТАСС.
Ранее в этот день стало известно, что Путин наградил Жданова орденом Мужества.
В последнее время агрессия украинских националистов усилилась и город Шебекино в Белгородской области начали обстреливать практически круглосуточно. Так, минувшей ночью боевики ВСУ обстреляли населенный пункт из РСЗО «Град». Несколько мирных жителей получили ранения, пострадала инфраструктура.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как выглядит Шебекино после ночного обстрела ВСУ.
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