Владимир Путин позвонил главе Шебекинского городского округа Жданову

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 54 0

По итогам телефонного разговора российский лидер дал необходимые поручения.

Владимир Путин позвонил главе Шебекинского городского округа Жданову

Фото: Никольский Алексей / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Президент России Владимир Путин созвонился с главой Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да. Такой телефонный разговор тоже имел место. Необходимые поручения по итогам разговора даны», — заявил Песков ТАСС.

Ранее в этот день стало известно, что Путин наградил Жданова орденом Мужества.

В последнее время агрессия украинских националистов усилилась и город Шебекино в Белгородской области начали обстреливать практически круглосуточно. Так, минувшей ночью боевики ВСУ обстреляли населенный пункт из РСЗО «Град». Несколько мирных жителей получили ранения, пострадала инфраструктура.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как выглядит Шебекино после ночного обстрела ВСУ.

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Владимир Путин позвонил главе Шебекинского городского округа Жданову

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