«Окопаться» не получится: как можно уничтожить бункеры командования Украины

Как один из вариантов, специалист предложил нанести ударами по ВСУ баллистическими ракетами с конвенциональной боевой частью.

Бункеры и центры принятия решений на Украине находятся не только на поверхности, но и под землей, что усложняет их поражение. Об этом рассказал военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов изданию URA.RU.

Он добавил, что для выполнения целей российская армия может нанести удары межконтинентальными баллистическими ракетами с конвенциональной боеголовкой или планирующими авиабомбами.

Один из вариантов дальнейшего развития событий в зоне спецоперации — нанесение ударов по украинским военным объектам межконтинентальными баллистическими ракетами с конвенциональной боевой частью, а не ядерной.

Таких комплексов в России очень много, например, «Ярс» или «Тополь». Для этого нужно их перенастроить на среднюю дальность. Удар такой стратегической ракетой — и здание СБУ стопроцентно разрушится.

По словам эксперта, также можно использовать планирующие авиабомбы.

«Следует применять более мощные ударные системы. Есть планирующие бомбы», — говорит Прохватилов.

Трудность заключается только в одном: чтобы донести их до Киева, самолету придется подняться достаточно высоко. Но этот вопрос можно решить, если правильно поставить задачу перед летчиками и конструкторами авиационных бомб.

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