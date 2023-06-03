Отряд специального назначения «Ахмат» ведет ожесточенные бои с ВСУ в центре Марьинки
В зоне СВО ведутся ожесточенные бои за освобождение Марьинки.
Фото, видео: © РИА Новости / Геннадий Дубовой; Минобороны РФ; 5-tv.ru
На донецком направлении наиболее ожесточенные бои ведутся штурмовыми группами отряда специального назначения «Ахмат» в центральной части Марьинки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также бои ведутся в районе населенного пункта Авдеевка. Авиации ВС РФ поразила цели в районах населенных пунктов Ласточкино, Химик, Тоненькое и Победа в Донецкой народной республике.
Всего за сутки на донецком направлении было ликвидировано около 220 украинских боевиков, а также большое количество техники: танк, БМП, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
Ранее 5-tv.ru публиковал фото украинских диверсантов уничтоженных на подступах к Шебекино украинских диверсантов.
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