Появилось фото уничтоженных на подступах к Шебекино украинских диверсантов
Российские войска ликвидировали группу украинских диверсантов при попытке войти в Шебекинский район
Фото: © РИА Новости
ВСУ пытались прорвать границу в Белгородской области, но их заранее «встретили».
Российская армия уничтожила украинских диверсантов при попытке войти в Шебекинский район Белгородской области. Фото уничтоженных боевиков оказалось в распоряжении 5-tv.ru.
Отмечается, что войти на территорию РФ группа не смогла. Диверсантов уничтожили при попытке прорыва госграницы в районе села Новая Таволжанка. Отмечается, что в операции принимали участие сотрудники правоохранительных органов РФ и военнослужащие.
Российская армия уничтожила украинских диверсантов в Белгородской области.
В Минобороны РФ отметили, что ВС РФ удалось ликвидировать 50 украинских террористов. Также было уничтожено четыре бронированные машины, реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» и один пикап.
«Мой батальон не подведет»: награжденный в зоне СВО боец поблагодарил Путина
Ранее 5-tv.ru сообщал, что военнослужащим, отразившим атаку ВСУ на город Шебекино в Белгородской области, вручили награды. Командир мотострелкового батальона группировки войск «Запад» Александр Никитин получил орден Мужества.
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