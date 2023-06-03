Появилось фото уничтоженных на подступах к Шебекино украинских диверсантов

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 84 0

Российские войска ликвидировали группу украинских диверсантов при попытке войти в Шебекинский район

Появилось фото уничтоженных на подступах к Шебекино украинских диверсантов

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

ВСУ пытались прорвать границу в Белгородской области, но их заранее «встретили».

Российская армия уничтожила украинских диверсантов при попытке войти в Шебекинский район Белгородской области. Фото уничтоженных боевиков оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

Отмечается, что войти на территорию РФ группа не смогла. Диверсантов уничтожили при попытке прорыва госграницы в районе села Новая Таволжанка. Отмечается, что в операции принимали участие сотрудники правоохранительных органов РФ и военнослужащие.

Российская армия уничтожила украинских диверсантов в Белгородской областиРоссийская армия уничтожила украинских диверсантов в Белгородской области. Фото: 5-tv.ru

В Минобороны РФ отметили, что ВС РФ удалось ликвидировать 50 украинских террористов. Также было уничтожено четыре бронированные машины, реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» и один пикап.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что военнослужащим, отразившим атаку ВСУ на город Шебекино в Белгородской области, вручили награды. Командир мотострелкового батальона группировки войск «Запад» Александр Никитин получил орден Мужества.

Тема:
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