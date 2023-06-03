В районе Старой Покровки ВС РФ поражен полевой лагерь украинских националистов

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Российская авиация и артиллерия поразили сразу несколько крупных целей в зоне СВО за сутки.

В районе Старой Покровки ВС РФ поражен полевой лагерь украинских националистов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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В районе населенного пункта Старая Покровка Харьковской области поражен полевой лагерь украинского националистического формирования. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также добавил, что в районе Торецка был уничтожен командно-наблюдательный пункт украинских националистов.

Пострадало и техническое обеспечение: в районе населенного пункта Веселое в ДНР российские войска ударили по складу теробороны, склад с боеприпасами был уничтожен. Такая же участь постигла склад и в районах населенных пунктов Отрадное и Серебрянка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отряд специального назначения «Ахмат» ведет ожесточенные бои с ВСУ в центре Марьинки.

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