Минобороны сообщило о росте числа пунктов отбора на военную службу

В РФ резко выросло число желающих служить по контракту.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
В России выросло желание служить по контракту. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале Министерства Обороны.
Минобороны РФ отчиталось о расширении сети пунктов отбора на службу по контракту. Наиболее эффективно работа организована в Москве, Республике Башкортостан и Московской области. Отмечается, что к каждому кандидату применяется индивидуальный подход.
«Пункты отбора работают по принципам многофункциональных центров. Специалисты находятся в одном здании, что позволяет в разы сократить время прохождения процедур отбора и заключения контракта», — отмечается в посте.
Представители Минобороны подчеркнули, что граждане могут обратиться в пункт отбора, выбрав любой удобный день недели. Кроме того, представители ведомства отчитались об увеличении числа инструкторов для работы с кандидатами.
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