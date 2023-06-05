Как российские штурмовые отряды при поддержке «Градов» громят ВСУ под Угледаром
Самое главное для мотострелков — плотный огонь и постоянное, почти непрерывное движение вперед.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita; 5-tv.ru
Окрестности Угледара. Штурмовые отряды работают под прикрытием БМП. Скорострельность пушки - 330 пуль в минуту.
Самое главное для мотострелков - плотный огонь и постоянное, почти непрерывное движение вперед. Залог успешного выполнения задачи - скорость, отточенность движений, слаженность действий бойцов.
Вот так пехотинцы и перемещаются между позициями. Насколько мало здесь места, сложно даже показать камерой, потому что темно. Свет дает одна небольшая лампочка.
Штурмовые отряды на передовой поддерживают артиллеристы. Реактивные системы «Град» производят оглушительный залп из сорока снарядов. С дрона видно, насколько большой участок накрывает пара РСЗО. Точные попадания и в лесопосадке на украинских позициях. И вокруг, чтобы противнику некуда было бежать.
На Южно-Донецком направлении морпехи Тихоокеанского флота стреляют как поодиночке, так и из двух машин одновременно.
В освобождении Угледара, который ВСУ превратили в мощный укрепрайон, участвуют также минометчики Восточного военного округа. В редкие дни затишья на передовой, когда расчеты отводят в тыл – они все равно времени даром не теряют - тренируются на полигоне.
Подробнее - в репортаже Даниила Левина.
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