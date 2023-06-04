ВС РФ также уничтожили три ДРГ националистов.

Российские силы ПВО поразила три БПЛА противника, среди которых два дрона под названием «Фурия» и один «Эльф». Вместе с тем артиллеристы группировки войск «Запад» уничтожили три ДРГ противника на Купянском направлении, в районе населенного пункта Новоселовское. Националисты входили в состав 103 обр ТерО.

Как сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский, противник потерял до взвода живой силы. Кроме того, были уничтожены артиллерийское орудие противника Д-30 в районе населенного пункта Берестовое и склад боеприпасов в районе Кисловки.

«Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 и ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации и районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 14, 92 отдельных механизированных бригад и по подразделениям ТерО», — отметил военный.

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Президент России 24 февраля 2022 года объявил начало спецоперации по защите Донбасса после очередного обострения на границах республик Донбасса. После восьми лет под огнем ВСУ жители Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью. В сентябре того же года по результатам референдумов в состав РФ вошли освобожденные от националистов ЛНР и ДНР, Херсонская и Запорожская области. Киев отказывается от переговоров и угрожает контрнаступлением.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина не располагает достаточным количеством оружия и военной техники для начала контрнаступления. Зеленский регулярно проводит встречи с западными лидерами, пытаясь получить больше вооружения.