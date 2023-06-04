«Чем либеральней — тем пошлее»: Песков в стихах высказался о лицемерии Европы

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 1 863 0

Песков привел в пример стих Тютчева, характеризующий лицемерие Европы

«Чем либеральней — тем пошлее»: Песков в стихах высказался о лицемерии Европы

Фото: www.globallookpress.com / Sascha Steinach

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Тема:
Спецоперация

Творение знаменитого классика Федора Тютчева как нельзя лучше отражает истинное положение дел.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о неискренности Европы. Государственный деятель отметил, что права человека и европейские ценности для Запада стали чем-то «гуттаперчевым». Это означает то, что они слишком гибкие, эластичные и растяжимые. Такой точкой зрения политик поделился в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

Песков считает, что игнорирование Западом атак ВСУ на Белгородскую область и Москву говорит о том, что их ценности есть только тогда, когда им удобно. Политик привел в пример стихотворение Федора Тютчева, которое, по его мнению, характеризует западный мир.

«Напрасный труд — нет, их не вразумишь, —

Чем либеральней, тем они пошлее,

Цивилизация — для них фетиш,

Но недоступна им ее идея», — сделал лирическое отступление Песков.

Также он заявил, что России нужно довести специальную военную операцию (СВО) до победы, поэтому каких-то альтернативных вариантов развития ситуации не может быть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин открыт к контактам для достижения целей СВО иными путями.

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