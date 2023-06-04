Песков привел в пример стих Тютчева, характеризующий лицемерие Европы
Фото: www.globallookpress.com / Sascha Steinach
Творение знаменитого классика Федора Тютчева как нельзя лучше отражает истинное положение дел.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о неискренности Европы. Государственный деятель отметил, что права человека и европейские ценности для Запада стали чем-то «гуттаперчевым». Это означает то, что они слишком гибкие, эластичные и растяжимые. Такой точкой зрения политик поделился в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».
Песков считает, что игнорирование Западом атак ВСУ на Белгородскую область и Москву говорит о том, что их ценности есть только тогда, когда им удобно. Политик привел в пример стихотворение Федора Тютчева, которое, по его мнению, характеризует западный мир.
«Напрасный труд — нет, их не вразумишь, —
Чем либеральней, тем они пошлее,
Цивилизация — для них фетиш,
Но недоступна им ее идея», — сделал лирическое отступление Песков.
Также он заявил, что России нужно довести специальную военную операцию (СВО) до победы, поэтому каких-то альтернативных вариантов развития ситуации не может быть.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин открыт к контактам для достижения целей СВО иными путями.
- 4 июн
- Взрыв в Мелитополе произошел в результате подрыва схрона ВСУ
- 4 июн
- Песков о важности СВО: России нужно довести дело до конца, альтернативы этому нет
- 4 июн
- Российские военные рассказали о грудах убитых наемников под Донецком: «Валяются там»
- 4 июн
- Силы РФ уничтожили 37 боевиков ВСУ при попытке форсировать Днепр
- 4 июн
- По методичкам исламистов: Запад разочаровался в Киеве после атаки БПЛА на Москву
- 4 июн
- Уничтожили «Фурию» и «Эльфа»: силы ПВО России поразили украинские БПЛА
- 4 июн
- Новый способ мобилизации: на Украине начали забирать мужчин из очередей за гумпомощью
- 4 июн
- Российские «Солнцепеки» уничтожили пункт дислокации ВСУ
- 4 июн
- Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Муром
- 4 июн
- В офисе Зеленского заявили о нехватке у ВСУ вооружения для контрнаступления
Читайте также
50%
-0.09 87.10
0.52
Нашли ошибку?