Система ПВО сбила украинскую ракету HARM над центром Донецка

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 25 0

Система ПВО сбила противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM над центром Донецка

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

С самого утра ВСУ обстреливают различные районы города, используя поставленные США РСЗО и противорадиолокационные ракеты.

Система противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбила поставленную американскими властями для Вооруженных сил Украины (ВСУ) противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM над центром Донецка. Об этом с места сообщает корреспондент «Известий» Евгений Быковский. По его словам, удары по разным районам города продолжаются с утра.

«Весь день в Донецке активно работает система ПВО. Около двух часов назад была сбита ракета, которая была выпущена из реактивной системы залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS, к счастью, она не разорвалась, сотрудники МЧС ее обезвредили», — рассказал журналист.

В самом центре города, на улице Артема в Ворошиловском районе, упала противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM. Эта ракета запускается с самолетов, ее дальность — примерно 120-150 километров.

«Разрушения небольшие, выбило стекла в соседних домах, а также в Центральном универмаге. Предварительно, без пострадавших», — добавил он.

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. ВСУ возобновили обстрелы жилых районов Донецкой и Луганской народных республик ДНР и ЛНР, отделившихся в 2014 году, в разгар обострения главы атакованных регионов обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин назвал целями операции денацификацию и демилитаризацию киевского режима, а также создание условий, гарантирующих безопасность России.

В сентябре четыре освобожденных от националистов региона по результатам референдумов стали российскими субъектами — ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Украина продолжает наносить удары, регулярно заявляя о готовности к контрнаступлению. На протяжении всего периода конфликта с РФ западные страны, США и партнеры по НАТО, поставляют Киеву вооружения.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Белом доме заявили, что Вашингтон будет поддерживать Украину в контрнаступлении и не осудит за его результаты. Помощник американского президента Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан пообещал ВСУ новое оружие и технику взамен уничтоженных Россией.

Тема:
Спецоперация
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