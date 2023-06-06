Стопроцентный результат: лучшее видео из зоны СВО за день

Расчеты зенитно-ракетных комплексов «Тор» круглосуточно прикрывают не только российские позиции на переднем крае и в тыловых районах, но и спасают от воздушных атак мирные населенные пункты
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2У» Западного военного округа по воздушным целям ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении. 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.
В зоне спецоперации и приграничных территориях расчеты зенитно-ракетных комплексов «Тор» круглосуточно прикрывают не только российские позиции на переднем крае и в тыловых районах, но и спасают от воздушных атак мирные населенные пункты.
Противник постоянно бессовестно работает по домам мирных жителей, объектам гражданской инфраструктуры. Обстрелы, чаще всего, ведут из реактивных систем залпового огня.
Уникальный по своим характеристикам модернизированный самоходный комплекс «Тор» может поражать как баллистические цели, так и цели с изменяемым вектором управления, от маленьких беспилотных летательных аппаратов вертолетного и самолетного типа до больших ракет и реактивных снарядов.
ЗРК «Тор» может стрелять одновременно по четырем целям или четырьмя ракетами по одной. Процесс уничтожения целей отработан до автоматизма и на 100 процентов результативен.
Также МО РФ показало, как тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили противника на Красно-Лиманском направлении.
Тяжелая огнеметная система является необходимым элементом в современных условиях. Применение данного типа боеприпасов является особенно результативным в условиях лесистой местности, где традиционные виды оружия не всегда достаточно эффективны против националистов в заглубленных укрытиях.
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