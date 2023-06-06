«Считанные минуты»: Никас Сафронов сообщил о смерти брата из-за контрафактной водки

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Аделина Ким
Аделина Ким 190 0

Никас Сафронов сообщил о смерти брата из-за контрафактной водки

«Считанные минуты»: Никас Сафронов сообщил о смерти брата из-за контрафактной водки

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Тема:
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Знаменитый художник хорошо понимает семьи погибших от отравления «паленым» сидром. В регионах их — несколько десятков.

Художник Никас Сафронов рассказал о личной трагедии на фоне новостей о пострадавших и жертвах от контрафактного алкоголя во многих регионах России.

«К сожалению, эта тема очень близкая и больная для меня. В 2005 году от поддельной водки умер мой старший брат Саша. Он не был алкоголиком, не пил всякую гадость. Просто у него настал трудный период в жизни. Его бросила жена, которую он очень любил», — поделился живописец.

Об этом артист до сих пор вспоминает со слезами на глазах, передает издание dni.ru. Его брат купил бутылку водки в обычном продуктовом магазине, затем немного отпил и ему стало плохо.

Находящаяся рядом с ним подруга вызвала скорую, но, пока они ехали, мужчина уже умер. Вскрытие показало, что Александр отравился «паленым» алкоголем, а смерть наступила за считанные минуты.

«Я опасаюсь, что-то же самое будет и с тем, кто сделал сидр, которым сейчас отравились люди. У нас по закону за такое преступление полагается максимум десять лет», — негодует художник.

Сафронов считает, что найдутся смягчающие обстоятельства, но следует добиться справедливости. По его мнению, необходимо пересмотреть действующее законодательство и более жестко наказывать за подобные преступления, а также более тщательно контролировать производство алкогольной продукции.

«Я выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Для меня, как для человека и как для почетного жителя города Ульяновска, эта трагедия — очень личная, я не могу оставаться в стороне и переживаю вместе со всеми», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роспотребнадзор проверил «ядовитый сидр», убивающий людей.

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