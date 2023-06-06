В Новой Каховке вода превысила 11 метров после прорыва Каховской ГЭС

Вода в Новой Каховке после прорыва Каховской ГЭС поднялась на уровень более 11 метров. Об этом сообщил глава ВГА города Владимир Леонтьев.

«На 14:25 вода поднялась практически до максимальной отметки и даже чуть выше, это связано с тем, что уровень воды в Каховском водохранилище был выше где-то на метр, ее искусственно сдерживали, а потом сбрасывали украинские власти», — сказал Леонтьев журналистам.

Он выразил уверенность, что этот уровень воды пиковый.

При этом, по информации властей, в результате случившегося есть пострадавшие, они доставлены в больницу.

Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. В результате Новая Каховка оказалась полностью затоплена. А власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации. Они заверили, что будут держать ситуацию на непрерывном контроле. Между тем население Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов готовят к эвакуации.

В Кремле позднее заявили, что речь идет о преднамеренной диверсии с украинской стороны, которая должна понести за это ответственность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет России по факту разрушения плотины Каховской ГЭС возбудил уголовное дело о теракте.