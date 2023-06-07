«Много общих интересов»: Трамп и Байден намеренно накаляли отношения США и КНР

По мнению Кеннеди-младшего, Америка может быть сильной, не проявляя воинственности.

Напряженность в отношениях США и Китая возникла не просто так. Как оказалось, бывший глава государства Дональд Трамп и нынешний президент Джо Байден намеренно накаляли их. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на офис кандидата на пост американского президента Роберта Кеннеди-младшего.

В офисе уточнили, что оба политика использовали для провокации Тайвань.

«Господин Кеннеди считает, что Америка может быть сильной, при этом не проявляя воинственности», — говорится в сообщении.

Более того, в офисе Кеннеди уверены, что США и Китай в будущем смогут улучшить свои отношения.

«Он признает, что у США и Китая много общих интересов, и считает, что любая напряженность может быть устранена путем добросовестных переговоров», — заключила команда Кеннеди-младшего.

Отношения между США и КНР ухудшились после визита на Тайвань в августе 2022 года спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил ее визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Сразу после этого все стало гораздо хуже: в небе над США появился китайский аэростат, но был быстро сбит.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, есть ли шансы у клана Кеннеди вернуться в Белый дом.