Мантуров назвал сроки строительства терминала по отгрузке аммиака в Тамани

Аммиакопровод Тольятти — Одесса не использовался даже до уничтожения, пояснил чиновник.

Подрыв украинскими боевиками аммиакопровода Тольятти — Одесса никак не повлияет на поставки российского аммиака. Об этом «Известиям» заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, взорванная террористами магистраль не использовалась уже год. Вместо нее Россия сейчас строит новый терминал на берегу Керченского пролива.

«Мы пошли немного другим путем — это организация терминала в Тамани. Я не так давно там был с инспекцией, виделся, и в том, что сегодня организация строительства терминала по отгрузке аммиака идет вовремя, мы рассчитываем до конца текущего года обеспечить завершение всех строительных работ и ввод в эксплуатацию собственных мощностей», — пояснил глава ведомства.

По словам Мантурова, российские железные дороги обеспечат доставку аммиака из Тольятти до Тамани в цистернах, а там уже продукцию будут грузить на специальные транспортные суда.