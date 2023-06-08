Мантуров назвал сроки строительства терминала по отгрузке аммиака в Тамани
Мантуров: терминал по отгрузке аммиака в Тамани завершат строить к 2024 году
Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru
Аммиакопровод Тольятти — Одесса не использовался даже до уничтожения, пояснил чиновник.
Подрыв украинскими боевиками аммиакопровода Тольятти — Одесса никак не повлияет на поставки российского аммиака. Об этом «Известиям» заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
По его словам, взорванная террористами магистраль не использовалась уже год. Вместо нее Россия сейчас строит новый терминал на берегу Керченского пролива.
«Мы пошли немного другим путем — это организация терминала в Тамани. Я не так давно там был с инспекцией, виделся, и в том, что сегодня организация строительства терминала по отгрузке аммиака идет вовремя, мы рассчитываем до конца текущего года обеспечить завершение всех строительных работ и ввод в эксплуатацию собственных мощностей», — пояснил глава ведомства.
По словам Мантурова, российские железные дороги обеспечат доставку аммиака из Тольятти до Тамани в цистернах, а там уже продукцию будут грузить на специальные транспортные суда.
- 8 июн
- Автомобиль взорвался в Бердянске Запорожской области
- 8 июн
- «Отдыхайте, уважаемые»: Кулеба нахамил Эрдогану по теме расследования подрыва ГЭС
- 8 июн
- The Washington Post: Украина начала полномасштабное контрнаступление в зоне СВО
- 8 июн
- Шойгу призвал ускорить поставки всех видов военной техники в зону СВО
- 8 июн
- Совет Федерации настаивает на расследовании теракта на Каховской ГЭС
- 8 июн
- «Пони бегают по кругу»: политолог Гаспарян объяснил неспособность Киева держать слово
- 8 июн
- Путин поручил МЧС оказать помощь пострадавшим после диверсии на Каховской ГЭС
- 8 июн
- В подконтрольном Киеву Запорожье прогремел взрыв
- 8 июн
- Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС выросло до 60 человек
- 8 июн
- Шойгу: ВСУ предприняли попытку прорыва обороны на запорожском направлении
Читайте также
43%
0.63 88.04
0.87
Нашли ошибку?