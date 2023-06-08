Мантуров назвал сроки строительства терминала по отгрузке аммиака в Тамани

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Мантуров: терминал по отгрузке аммиака в Тамани завершат строить к 2024 году

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Аммиакопровод Тольятти — Одесса не использовался даже до уничтожения, пояснил чиновник.

Подрыв украинскими боевиками аммиакопровода Тольятти — Одесса никак не повлияет на поставки российского аммиака. Об этом «Известиям» заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, взорванная террористами магистраль не использовалась уже год. Вместо нее Россия сейчас строит новый терминал на берегу Керченского пролива.

«Мы пошли немного другим путем — это организация терминала в Тамани. Я не так давно там был с инспекцией, виделся, и в том, что сегодня организация строительства терминала по отгрузке аммиака идет вовремя, мы рассчитываем до конца текущего года обеспечить завершение всех строительных работ и ввод в эксплуатацию собственных мощностей», — пояснил глава ведомства.

По словам Мантурова, российские железные дороги обеспечат доставку аммиака из Тольятти до Тамани в цистернах, а там уже продукцию будут грузить на специальные транспортные суда.

Тема:
Спецоперация
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