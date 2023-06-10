Несут серьезные потери: российские войска за сутки уничтожили 300 боевиков ВСУ

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 62 0

В Минобороны РФ оценили потери ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Спецоперация

ВС РФ удалось разбить не только националистов, но и большое количество военной техники американского и французского производства.

Общие потери украинских войск на южно-донецком и запорожском направлении за сутки составили до 300 военнослужащих, девяти танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей и самоходная артиллерийская установка Cezar французского производства. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Силами подразделения группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии удалось отразить две атаки противника на запорожском направлении. А в районе населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области ВС РФ нанесли поражения двум колоннам бронетехники ВСУ.

На Времевском выступе противник предпринял три безуспешные атаки, но был уничтожен. Все атаки националистов были отражены группировкой войск «Восток».

Также южнее Водяного мотострелковыми подразделениями группировки уничтожена живая сила националистов, шесть бронеавтомобилей и живая сила в районе совхоза Октябрь. Эксклюзивными кадрами уничтожения противника делится Министерство обороны РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о погибших российских военных при наступлении ВСУ.

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