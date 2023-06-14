Германия и Польша хотят создать центр по ремонту переданных Украине танков Leopard

Страны уже вышли на финальную стадию переговоров.
Фото: www.globallookpress.com / Ralph Zwilling
Германия и Польша хотят развернуть центр по ремонту танков Leopard 2, которые передали Украине. Страны вышли уже на финальную стадию переговоров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на посла Германии в Польше Томас Баггер.
Так, Варшава и Берлин должны завершить стадию переговоров до саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11 июля. Баггер отметил, что ремонтный центр разместят в Польше. Там будут находиться необходимые запчасти для подбитых или полностью выведенных из строя танков Leopard 2.
Ранее, писал 5-tv.ru, Минобороны РФ опубликовали кадры захваченных немецких танков на запорожском направлении. В числе взятой трофейной техники были также американские боевые машины пехоты Bradly.
- 13 июн
- «Потребуются месяцы»: ВСУ несут тяжелые потери при попытке контрнаступления
- 13 июн
- ВСУ не считаются с потерями: как идут бои за Времевской выступ
- 13 июн
- Путин пообещал разобраться с невыплатами за уничтоженную технику ВСУ
- 13 июн
- Путин: без СВО роста количества и качества вооружений в РФ было бы не добиться
- 13 июн
- Путин задал вопрос о необходимости идти до Киева: «Только я могу ответить»
- 13 июн
- «Надо возвращать домой»: Путин о возможной ротации мобилизованных
- 13 июн
- «Били HIMARS»: Путин назвал Украину виновной в трагедии на Каховской ГЭС
- 13 июн
- Путин: необходимости в дополнительной мобилизации сегодня нет
- 13 июн
- «Потери 50 на 50»: Путин заявил о масштабных неудачах ВСУ в зоне спецоперации
- 13 июн
- Путин: польские наемники на Украине несут большие потери, но власти это скрывают
Читайте также
51%
1.00 90.39
1.38
Нашли ошибку?