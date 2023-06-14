В Петербурге стартует ПМЭФ: как пройдет первый день форума
В Северной столице стартует Петербургский международный экономический форум
Фото, видео: Сергей Фадеичев / ТАСС; 5-tv.ru
В городе ждут гостей из 130 стран мира.
Главный экономический форум года сегодня стартует в Петербурге! В нем примут участие более тысячи экспертов и спикеров из 130 стран мира. Четыре дня участники дискуссии будут обсуждать развитие экономики России в условиях санкций, технологический суверенитет страны, приоритеты социальной политики и международные отношения.
Центральным событием станет пленарная сессия 16 июня, которую традиционно проведет президент РФ Владимир Путин. По словам экспертов, на форуме еще больше проявится экономическая переориентация России на Восток. По оценкам экспертов, сумма заключенных на ПМЭФ контрактов может превзойти прошлогодние показатели — достичь шести триллионов рублей.
К слову, власти одного Петербурга подписать соглашения на 500 миллиардов. В планах Москвы — договоры в области развития беспилотных авиасистем, а также в направлениях промышленный дизайн и квантовые технологии. Все подробности в репортаже нашего корреспондента Антона Золотницкого.
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