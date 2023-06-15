Погибший на Украине финский наемник оставил загадочное послание журналисту

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 154 0

Ilta-Sanomat: воевавший на стороне ВСУ финский наемник оставил перед смертью загадочное послание

Погибший на Украине финский наемник оставил загадочное послание журналисту

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

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На протяжении всего времени нахождения в зоне боевых действий боевик поддерживал связь с журналистом.

Прибывший из Финляндии на Украину для участия в боевых действиях наемник перед смертью оставил загадочное послание. Об этом рассказал обозреватель Ilta-Sanomat Миикка Каскинен.

В своем материале он сообщил, что наемник погиб в минувшие выходные. Все время своего нахождения в зоне спецоперации он поддерживал связь с корреспондентом агентства Yle. Рассказывал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют достаточных навыков для ведения боевых действий.

«Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала», — написал он незадолго до гибели.

К слову, в конце мая министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал число наемников в рядах ВСУ — порядка двух с половиной тысяч человек. При этом Москва неоднократно напоминала, что вооруженная деятельность против российских сил будет пресекаться, а группировки иностранных наемников разбиты на поле боя.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живут грузинские наемники ВСУ, захватившие особняки в престижном районе Херсона.

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