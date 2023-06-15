«Потеряем больше»: нужно ли повышать налоги на бизнес в России?

Орешкин: повышение налогов на бизнес в России было бы контрпродуктивно
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
От этого вряд ли кто-то выиграет. Но что делать дальше?
Повышение налогов на бизнес в России было бы контрпродуктивным. Об этом заявил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин в рамках ПМЭФ-2023.
«Повышение налогов на бизнес в нынешней макроэкономической конструкции было бы контрпродуктивно — потеряем больше, чем приобретем», — заявил Орешкин.
При этом министр экономического развития России Максим Решетников добавил, что экономике РФ помогут частные инвестиции, а любое увеличение налоговой нагрузки лишь подорвет их рост.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в правительстве одобрили законопроект о налоге на сверхприбыль крупного бизнеса.
Известно, что организации, которые были созданы после 2020 года или компании, чья прибыль в период за 2021–2022 год составила менее миллиарда, не обязаны будут уплачивать налог. Налог на сверхприбыли составит 10%, его необходимо будет оплатить в срок до 28 января 2024 года.
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