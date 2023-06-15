Российские бойцы отразили все атаки ВСУ на нескольких направлениях
Минобороны: армия России отразила две атаки ВСУ на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Какие потери понес киевский режим?
За прошедшие сутки армия России отразила две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе Времевского выступа были отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Новополь Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области», — говорит Конашенков.
Также он добавил, что было истреблено до 25 украинских боевиков и три танка.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВСУ не продвинулись ни на шаг в Запорожской области.
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