В Госдуме назвали причиной лесных пожаров недостаток дождей

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Игорь Рязов
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Депутат Госдумы Валеев назвал нехватку осадков причиной лесных пожаров

В Госдуме назвали причиной лесных пожаров недостаток дождей

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Bernd MŠrz

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Всю ответственность за горение лесов нельзя возложить только на человеческий фактор, считает депутат Эрнест Валеев.

Недостаточное количество осадков в последние годы в ряде регионов России привело к возникновению особой пожароопасной ситуации. Об этом изданию URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

«В последние несколько лет подряд очень мало воды. Для северов, например, это характерно, для Тюменской области. Обычно практически все низины в половодье затапливались. А в последние годы из-за малого количества воды, из-за того, что наводнений нет, практически все эти низменные пойменные места весной представляют собой особую пожарную опасность. <…> Плюс еще осадков нет», — сказал парламентарий.

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По мнению Валеева, в результате трава в лесах высыхает, превращаясь в топливо для огня. Также не стоит забывать и про человеческий фактор, добавил он.

«Идет пренебрежение правилами пожарной безопасности, когда опахивание населенных пунктов проводится чисто формально, добавим сюда еще неосвоенные сельхозугодия. Все это вкупе с климатическими условиями представляет очень высокую пожарную опасность», — добавил политик.

Он отметил, что законы позволяют эффективно бороться с пожарами и не допускать их — пробелов в законодательстве почти не осталось. Теперь нужно добиться соблюдения всех правил и увеличения объемов финансирования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что площадь лесных пожаров в Алтайском крае превысила четыре тысячи гектаров.

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