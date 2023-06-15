«Своих?» — Песков про цель ВСУ уничтожить максимальное количество мобилизованных
Кремль отреагировал на заявления Подоляка о планах по уничтожению мобилизованных
В Кремле считают, что речь идет об украинских боевиках.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, говоря о цели по уничтожению максимального количество мобилизованных, имел ввиду украинских боевиков. Так считает пресс-секреьарть президента РФ Дмитрий Песков.
«Своих? Наверное, он про своих говорил», — допустил представитель Кремля.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава государства сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Дмитрия Пескова, Михаил Подоляк не является министром обороны, поэтому вряд ли знает подробности о начале контрнаступления киевского режима.
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