В Кремле считают, что речь идет об украинских боевиках.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, говоря о цели по уничтожению максимального количество мобилизованных, имел ввиду украинских боевиков. Так считает пресс-секреьарть президента РФ Дмитрий Песков.

«Своих? Наверное, он про своих говорил», — допустил представитель Кремля.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава государства сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Дмитрия Пескова, Михаил Подоляк не является министром обороны, поэтому вряд ли знает подробности о начале контрнаступления киевского режима.