Банк «РОССИЯ» и ООО «ПК Транспортные системы» подписали меморандум о сотрудничестве
Партнерство будет направлено на поддержку российской транспортной отрасли.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Банк «РОССИЯ» и ООО «ПК Транспортные системы» 15 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали меморандум о сотрудничестве.
Его со стороны банка подписал председатель правления Михаил Клишин, со стороны ООО «ПК Транспортные системы» — гендиректор компании Александр Дубровкин.
Документ ставит своей целью развитие и расширение стратегического сотрудничества в сфере финансового и банковского обслуживания.
«То, что мы сегодня поставляем трамвайные вагоны и производим троллейбусы, мы считаем это уже прошлым. Мы двигаемся дальше, мы создаем все для этого, нужны финансы. Для этого нужна поддержка, которую банк мог бы оказать. И самое главное — поверить в компанию, в то, что мы можем создавать тот подвижной состав, который будет лучшим в мире. И это наша основная задача», — рассказал Дубровкин.
Партнерство будет направлено на поддержку российской транспортной отрасли, в том числе городского общественного транспорта. Банк окажет предприятию поддержку в реализации новых масштабных проектов.
Ранее в этот же день Банк «РОССИЯ» заключил меморандум о сотрудничестве по развитию инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса с АО «Росагролизинг», а также договорился о взаимодействии с Корпорацией развития Нижегородской области и компанией «РусСилика» из Дзержинска.
ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании 16 июня выступит президент России Владимир Путин.
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