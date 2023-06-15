Стало известно о госпитализации главы ГУР Украины Буданова после ранения
РИА Новости: глава ГУР Украины Буданов был ранен 29 мая во время удара ВС РФ
Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Bahmut
По некоторой информации, он находится в тяжелом состоянии.
Глава ГУР Украины Кирилл Буданов был ранен 29 мая во время удара Вооруженными силами РФ по зданию ведомства. По информации источника РИА Новости, ракета попала в соседний кабинет.
Известно, что после его извлекли из-под завалов и эвакуировали вертолетом на военную базу Жешув в Польше. Уже от туда он был госпитализирован в больницу в Берлин. Сегодня Буданов, по информации источника агентства, находится в тяжелом состоянии.
Глава РФ Владимир Путин 30 мая прокомментировал нанесение удара Вооруженными силами РФ по штабу военной разведки Украины. Он подтвердил это и отметил, что российская армия и вся страна в целом должны были ответить на развязанный украинскими нацистами конфликт в Донбассе.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава государства сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле не идет речи о расширении статуса специальной военной операции на Украине.
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