Росбанк и VK подписали меморандум о сотрудничестве на полях ПМЭФ

Компании, в частности, договорились о совместном развитии и продвижении сервисов.
Фото: vk.com
Росбанк и VK подписали меморандум о сотрудничестве в области развития технологий для финансовой индустрии. Соглашение было достигнуто на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Компании, в частности, договорились о совместном развитии и продвижении сервисов, а также об обмене экспертизой в области IT. Первым этапом партнерства станет внедрение платформы корпоративных коммуникаций, которая призвана упростить взаимодействие сотрудников банка. Дополнительно прорабатывается развитие облачных сервисов и технологий для хранения, обработки и аналитики данных.
«Мы стремимся быть технологическими лидерами в банковской сфере. И у Росбанка, и у VK есть большой опыт создания уникальных диджитал-продуктов, которые широко востребованы потребителями в нашей стране. Уверены, что наше сотрудничество будет эффективным и плодотворным», — сказала председатель правления Росбанка Наталья Воеводина.
Генеральный директор VK Владимир Кириенко в свою очередь отметил, что финансовый сектор остается одним из лидеров внедрения технологических решений на рынке и VK как технологический игрок вкладывает инвестиции в разработку корпоративных решений, в том числе для банковской сферы.
«Совместно с Росбанком мы намерены развивать актуальные цифровые продукты, которые обеспечат эффективное и комфортное взаимодействие сотрудников, бизнеса и пользователей. Уверен, что вместе с коллегами из Росбанка мы создадим качественно новый уровень сервиса в финтех-индустрии», — добавил он.
Меморандум не имеет ограничения по срокам и подразумевает разнообразную интеграцию Росбанка и VK в сегментах IT и банкинга.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ленобласть и «ВКонтакте» создадут единую экосистему цифровых сервисов.
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