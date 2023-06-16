«Скажу откровенно»: Путин выступил за амнистию по валютным нарушениям
Путин предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Данный вопрос российскому лидеру уже задавали представители «Деловой России».
Президент России Владимир Путин предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период моратория на штрафы. С такой инициативой он выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Данный вопрос поднимался на встрече президента с представителями «Деловой России».
«Скажу откровенно, подобный подход мы применяем нечасто, но когда нарушение обязательств со стороны западных контрагентов стало привычной практикой, считаю правильным пойти навстречу бизнесу в столь остром вопросе», — признался президент.
Путин отметил, что необходимо закрыть этот вопрос, чтобы не притягивать бизнес к ответственности задним числом.
ПМЭФ начался 14 июня и продлится до 17 июня. Опыт прошлого года доказал, что форум не теряет позиций в мире, несмотря на шквал санкций и политическое давление на Москву.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как, по мнению Владимира Путина, Россия относится к ушедшим с рынка компаниям.
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