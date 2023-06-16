«Средневековье» — Путин об отъеме имущества российских бизнесменов на Западе

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 80 0

Путин назвал разбоем и Средневековьем отъем имущества российских бизнесменов на Западе

«Средневековье» — Путин об отъеме имущества российских бизнесменов на Западе

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Тема:
ПМЭФ 2023

Глава государства поручил правительству запустить механизм защиты прав россиян.

Президент России Владимир Путин назвал разбоем и Средневековьем отъем имущества российских бизнесменов на Западе. Об этом он заявил во время своего выступления на Петербургском экономическом форуме.

«Просто закрыли, отобрали, даже не объясняют, почему. Даже разговаривать не хотят, удивительно просто. Средневековье какое-то», — заявил Путин.

 

По его словам, очень рискованно, если средства зарабатываются в нашей стране, но попадают на иностранные счета.

Глава государства поручил правительству запустить механизм защиты прав россиян, владеющими компаниями через «зарубежные прослойки» и помочь перевести их бизнес в РФ. Но при этом, естественно, деловой климат в России должен быть глобально конкурентоспособным.

ПМЭФ начался 14 июня и продлится до 17 июня. Опыт прошлого года доказал, что форум не теряет позиций в мире, несмотря на шквал санкций и политическое давление на Москву.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин призвал вкладывать деньги в России.

Тема:
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