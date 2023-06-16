Глава государства объяснил, что каждый день потери ВСУ только растут.

Вооруженные силы Украины при контрнаступлении успехов не имеют. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Петербургского экономического форума 16 июня.

«Самое главное, что нет успехов ни на одном из направлений. Противник успеха не имеет», — сказал Путин.

По его словам, Украина при контрнаступлении потеряла уже 186 танков и 418 бронемашин, каждый день потери растут.

«Каждый день происходит рост утраты этой (украинской боевой) техники. На сегодняшний день украинской армией потеряно где-то 186 танков и 418 бронемашин различного класса. Я уже сейчас не говорю про личный состав, чтобы Министерство обороны само озвучило», — сказал Путин.

Президент заключил, что запас прочности у России очень большой.

Президент РФ Владимир Путин ранее подтвердил, что украинская сторона начала анонсированное контрнаступление в зоне СВО. Он указал, что ВС РФ эффективно удается отражать наступательные действия противника, не оставляя ему шансов на реализацию поставленных задач.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава государства сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как минобороны РФ показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в ночное время суток.