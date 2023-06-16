Путин: самолеты F-16 будут гореть на Украине так же, как и танки Leopard

Российская армия продолжает отлично справляться с западной техникой.

Истребители F-16 будут гореть на Украине точно так же, как горят танки Leopard. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме.

«Вчера и сегодня на Украине горят танки Leopard, с самолетами F-16 будет так же», — заявил Путин.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как появилось видео уничтожения Leopard беспилотником «Ланцет».