Путин: самолеты F-16 будут гореть на Украине так же, как и танки Leopard

Путин заявил, что на Украине горят танки Leopard, с самолетами F-16 будет так же
Фото: www.globallookpress.com / Ssgt. Jerreht Harris/Planetpix
Российская армия продолжает отлично справляться с западной техникой.
Истребители F-16 будут гореть на Украине точно так же, как горят танки Leopard. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме.
«Вчера и сегодня на Украине горят танки Leopard, с самолетами F-16 будет так же», — заявил Путин.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как появилось видео уничтожения Leopard беспилотником «Ланцет».
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