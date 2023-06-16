Алжир готов стать посредником в вопросе урегулирования конфликта на Украине

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 22 0

Со сцены ПМЭФ он пожелал всему миру благополучия и безопасности.

Алжир готов стать посредником в вопросе урегулирования конфликта на Украине

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Алжир выразил готовность внести свой посреднический вклад в поиске путей выхода из украинского кризиса. Об этом президент Алжира Абдельмаджид Теббун сообщил в рамках петербургского международного экономического форума.

Теббун отметил, что единственная цель Алжира, как других стран, — это жизнь и процветание в условиях мира. По его словам, прогресс и реальные интеграции возможны лишь при глобальной стабильности.

«Мы готовы внести свои посреднические усилия в решение конфликта вокруг Украины», — подчеркнул алжирский лидер.

Теббун со сцены ПМЭФ также обратился ко всему человечеству и пожелал ему мира и благополучия. В рамках своей речи он также отметил, что алжирская экономика ощущает на себе давление. Для избавления от нее он видит лишь единственный выход — присоединение к БРИКС.

Президент Алжира в заключение своей речи обратился к российскому коллеге Владимиру Путину и назвал его «другом всего человечества».

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава государства сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Россия не стремится дедолларизировать российскую или мировую экономику.

Тема:
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