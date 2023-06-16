«Информационная блокада»: Путин назвал методы, которые используются против России

Вряд ли Запад покажет своим гражданам репортаж о зверствах нацистов.

Главный механизм в борьбе против России — информационная блокада, считает президент России Владимир Путин. В ходе пленарки ПМЭФ он показал видео зверств украинских нацистов в ходе Великой Отечественной войны и подчеркнул — этот ролик вряд ли покажут в западных странах.

«Вы думаете, что кто-нибудь воспроизведет им? Нет. Это будет информационная блокада, потому что используется этот механизм в борьбе с нами», — подчеркнул российский лидер.

ПМЭФ начался 14 июня и продлится до 17 июня. Опыт прошлого года доказал, что форум не теряет позиций в мире, несмотря на шквал санкций и политическое давление на Москву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский лидер показал репортаж про зверства украинских нацистов в годы ВОВ. Примечательно, что в этот момент в зале находились представители разных государств. Путин обратил их внимание на то, что в связи с действиями киевского режима задача денацификации является ключевой в ходе проведения спецоперации.