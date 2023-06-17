В VK рассказали о том, как правильно работать с бизнесом в соцсетях

Приток людей через развлечения позволяет увеличивать и аудиторию предпринимателей.
Фото, видео: vk.com; 5-tv.ru
Управляющий директор соцсети VK Марина Краснова на деловом завтраке «Цифровая экономика 2023: Создавая безопасный цифровой фундамент развития национальной экономики» рассказала о том, как VK постепенно стал отличной платформой для ведения бизнеса.
«VK сегодня — это более 84 миллионов ежемесячной аудитории только в России. К нам приходят 86% всей российской аудитории российского интернета. В большинстве своем они приходят общаться и развлекаться, но в последнее время появился тренд на ведение предпринимательской деятельности, на разработку программных сервисов», — отметила она.
По словам Красновой, уже два миллиона предпринимателей активно развивают свой бизнес на платформе.
«У нас уже более двух миллионов предпринимателей активно ведут бизнес именно на платформе VK. Цифры постоянно растут, и мы их обновляем», — отметила она.
Краснова добавила, что крупные IT-компании должны быть проводником для доставки товаров, услуг, знаний. По ее словам, VK работает в этом направлении.
Она отметила, что у предпринимателей, благодаря VK появилась возможность создать сайт, подключить чат-бот без особых затрат.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Лукойл» и VK будут развивать технологии для нефтегазового бизнеса.
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