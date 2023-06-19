В Владикавказе после сильного дождя ввели режим ЧС
В Владикавказе из-за сильного дождя подтопило дома
Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova
Около поселка Южный сошел селевой поток. Очень много разрушений.
В воскресенье, 18 июня, городская администрация Владикавказа ввела режим ЧС после сильного дождя.
«С 18:00 на территории города вводится режим чрезвычайной ситуации», — написали в Telegram-канале администрации города.
Глава местного муниципалитета Вячеслав Мильдзихов заявил, что из-за сильного дождя в районе поселка Южный сошел селевой поток. Очень много разрушений, а некоторые дома и вовсе подтоплены. Он сообщил, что все оперативные службы активно устраняют последствия дождя.
Также известно, что будут созданы специальные комиссии для оценки ущерба, который был нанесен в результате непогоды.
Ранее 5-tv.ru сообщал про то, что проливные дожди ударили по Крыму и Кубани. Дороги и дворы моментально превратились в озера. В Керчи люди собирали влагу даже со стен и потолков своих квартир, подвалы и подъезды полностью оказались заполнены водой. А автомобили буквально переплывают улицу.
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