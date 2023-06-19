В Владикавказе после сильного дождя ввели режим ЧС

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 27 0

В Владикавказе из-за сильного дождя подтопило дома

В Владикавказе после сильного дождя ввели режим ЧС

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Тема:
Погода

Около поселка Южный сошел селевой поток. Очень много разрушений.

В воскресенье, 18 июня, городская администрация Владикавказа ввела режим ЧС после сильного дождя.

«С 18:00 на территории города вводится режим чрезвычайной ситуации», — написали в Telegram-канале администрации города.

Глава местного муниципалитета Вячеслав Мильдзихов заявил, что из-за сильного дождя в районе поселка Южный сошел селевой поток. Очень много разрушений, а некоторые дома и вовсе подтоплены. Он сообщил, что все оперативные службы активно устраняют последствия дождя.

Также известно, что будут созданы специальные комиссии для оценки ущерба, который был нанесен в результате непогоды.

Ранее 5-tv.ru сообщал про то, что проливные дожди ударили по Крыму и Кубани. Дороги и дворы моментально превратились в озера. В Керчи люди собирали влагу даже со стен и потолков своих квартир, подвалы и подъезды полностью оказались заполнены водой. А автомобили буквально переплывают улицу.

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