В Владикавказе после сильного дождя ввели режим ЧС

Около поселка Южный сошел селевой поток. Очень много разрушений.

В воскресенье, 18 июня, городская администрация Владикавказа ввела режим ЧС после сильного дождя.

«С 18:00 на территории города вводится режим чрезвычайной ситуации», — написали в Telegram-канале администрации города.

Глава местного муниципалитета Вячеслав Мильдзихов заявил, что из-за сильного дождя в районе поселка Южный сошел селевой поток. Очень много разрушений, а некоторые дома и вовсе подтоплены. Он сообщил, что все оперативные службы активно устраняют последствия дождя.

Также известно, что будут созданы специальные комиссии для оценки ущерба, который был нанесен в результате непогоды.

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