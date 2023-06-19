ВСУ на южнодонецком направлении лишились больше половины боевиков

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Минобороны: ВСУ лишились на Южнодонецком направлении больше половины личного состава

ВСУ на южнодонецком направлении лишились больше половины боевиков

Фото: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita

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Тема:
Обострение конфликта в Донбассе

Ликвидировать боевиков удалось при помощи авиации и артиллерии России.

На южнодонецком направлении Вооруженные силы Украины понесли большие потери личного состава после огневого поражения авиации и артиллерии России. Об этом рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов.

Помимо этого были уничтожены танк и боевые бронированные машины противника. В направлении населенного пункта Ровнополь были отражены несколько атак боевиков. А на запорожском направлении пресечена попытка противника разведки боем в районе Чаривного. Вместе с тем в районах Малой Токмачки и Макаровки было поражено больше десятка мест скоплений боевиков.

Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где может находиться главком ВСУ Валерий Залужный.

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