ВСУ на южнодонецком направлении лишились больше половины боевиков
Минобороны: ВСУ лишились на Южнодонецком направлении больше половины личного состава
Фото: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita
Ликвидировать боевиков удалось при помощи авиации и артиллерии России.
На южнодонецком направлении Вооруженные силы Украины понесли большие потери личного состава после огневого поражения авиации и артиллерии России. Об этом рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов.
Помимо этого были уничтожены танк и боевые бронированные машины противника. В направлении населенного пункта Ровнополь были отражены несколько атак боевиков. А на запорожском направлении пресечена попытка противника разведки боем в районе Чаривного. Вместе с тем в районах Малой Токмачки и Макаровки было поражено больше десятка мест скоплений боевиков.
Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, где может находиться главком ВСУ Валерий Залужный.
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