Трупный запах и нехватка людей: пленный националист ВСУ рассказал правду о положении армии

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 2 380 0

Пленный солдат ВСУ рассказал о трупном запахе в окопах

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское наступление

Многие солдаты отказываются выполнять поставленные задачи.

На позициях ВСУ на южном направлении уже несколько дней лежат трупы. Об этом заявил военнопленный боевик Виктор Поплавский, передает пресс-служба Минобороны России.

Националист рассказал, что командиры бросают людей на убой без должной поддержки. Кроме того, активные наступательные действия ведут отряды, которые не имеют соответствующей специальности.

«Запах трупный стоит, потому что там как атака началась 6-7 числа, так эти трупы и лежат в окопах. Там уже просто кошмар. Мясорубка настоящая. Со всеми прелестями: кишками, ногами, головами. Настроение не очень. Люди отказываются идти в атаку. Приходится командирам ездить и со всего батальона собирать людей, которые согласятся. Кто-то себе медали зарабатывает, а люди кончаются», — завил Поплавский.

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Ранее 5-tv.ru сообща, что ВС РФ отразили новые атаки ВСУ на ореховском направлении. Журналисты подчеркивают, что российская армия уничтожила большое число националистов.

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