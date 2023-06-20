Река Белая начала исчезать в Краснодарском крае
Там, где еще вчера текла вода, сегодня — просто песок.
Фото, видео: JUSTIN LANE / ТАСС; 5-tv.ru
В Краснодарском крае сейчас прямо на глазах исчезает река Белая. Там, где еще вчера текла вода, сегодня просто песок.
И дело не в том, что русло пересохло из-за жары: наоборот, виной всему дожди. Они размыли породу, образовалась расщелина — так называемая карстовая воронка.
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