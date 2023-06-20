Река Белая начала исчезать в Краснодарском крае

В Краснодарском крае сейчас прямо на глазах исчезает река Белая. Там, где еще вчера текла вода, сегодня просто песок.

И дело не в том, что русло пересохло из-за жары: наоборот, виной всему дожди. Они размыли породу, образовалась расщелина — так называемая карстовая воронка.