Река Белая начала исчезать в Краснодарском крае

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Там, где еще вчера текла вода, сегодня — просто песок.

Фото, видео: JUSTIN LANE / ТАСС; 5-tv.ru

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В Краснодарском крае сейчас прямо на глазах исчезает река Белая. Там, где еще вчера текла вода, сегодня просто песок.

И дело не в том, что русло пересохло из-за жары: наоборот, виной всему дожди. Они размыли породу, образовалась расщелина — так называемая карстовая воронка.

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