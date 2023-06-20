В Кремле не увидели стабильной почвы для переговоров с Украиной

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 98 0

Киевский режим продолжает «играть в молчанку», убивая и терроризируя при этом ни в чем не повинных людей.

В Кремле не увидели стабильной почвы для переговоров с Украиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ / КОНСТАНТИН КОКОШКИН

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Тема:
Украинское наступление Спецоперация

В настоящий момент переговоры с украинской стороной невозможно организовать. Причина на то одна — нет стабильной почвы для адекватного обсуждения всех важнейших моментов. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В условиях той позиции и предыстории этой позиции, которую сейчас занимает украинский режим, вряд ли приходится говорить о какой-либо стабильной почве для эвентуальных переговоров», — подчеркнул пресс-секретарь президента России в ходе традиционного брифинга.

Вместе с тем Песков акцентировал внимание на готовности российской стороны и лично президента Путина к открытым переговорам в любое время. Урегулирование украинского кризиса по-прежнему остается одной из важнейших задач на сегодня. Эту ситуацию глава государства постоянно обсуждает с зарубежными коллегами, в частности.

«У него состоялся весьма продуктивный разговор в субботу с африканской делегацией, и этот диалог будет продолжаться. Другое дело — потенциальная результативность такого разговора», — добавил Дмитрий Песков.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым

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Тема:
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